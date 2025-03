OH Leuven en STVV bikkelen in degradatiekraker voor een verlengd verblijf in eerste klasse

Degradatiekraker

Er staat vanavond veel op het spel aan Den Dreef in Leuven. Na de optater van vorige week tegen Kortrijk moet OHL vol aan de bak tegen concurrent STVV om zich te verzekeren van het behoud. Bij winst zijn de Leuvenaars altijd zeker van een verlengd verblijf in eerste klasse. Bij gelijkspel of een nederlaag wordt het rekenen en is de thuisploeg ook afhankelijk van de resultaten van Dender en Cercle.



Bij STVV zijn de scenario's nog iets meer gecompliceerd. Enkel bij winst kan het nog ontkomen aan de play-downs. Het springt dan al zeker over Leuven (beide teams hebben dan 34 punten, maar STVV een zege meer), maar is dan net als OHL afhankelijk van de resultaten van Dender en Cercle.