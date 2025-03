LIVE: Verzekert OH Leuven het behoud of kan STVV de degradatiedans nog ontspringen?

Enkel winst biedt hoop voor STVV

De fans van OH Leuven en STVV wacht nog een avondje nagelbijten. Kan hun club zich verzekeren van een verlengd verblijf op het hoogste niveau of wordt het straks knokken voor het behoud in de Relegation Play-offs?





Voor OH Leuven, dat aan de slotspeeldag begint op de veilige 11e plaats, is de opdracht duidelijk: met een overwinning zijn de Leuvenaren gered. In alle andere scenario's wordt het bang kijken naar de resultaten van Westerlo, Cercle Brugge en Dender.



Voor STVV is er maar één scenario: winst. Alleen dan maakt de huidige nummer 14 nog kans op rechtstreeks behoud. Dan moet het team van Felice Mazzu wel hopen dat Cercle of Dender niet wint. Een gelijkspel of nederlaag veroordeelt STVV sowieso tot de Relegation Play-offs.