Ontsnapt promovendus Dender op bezoek in Mechelen aan de play-downs?

Verzekert promovendus Dender zich vandaag van een verlengd verblijf in eerste klasse? Als het op bezoek bij KV Mechelen, dat al zeker is van een plek in de Europe Play-offs, minstens even goed doet als STVV en Cercle, is het behoud zeker voor de ploeg van coach Vince Euvrard. Volg het live om 18.30 uur.