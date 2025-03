LIVE: Speelt Dender, met Brit Holmes als vervanger van aanvoerder Ruyssen, zich tegen Mechelen definitief veilig?

Dender heeft lot in eigen handen

Bij winst in het AFAS Stadion Achter de Kazerne, verzekert Dender zich definitief van een verlengd verblijf in de hoogste klasse. Alleen knelt daar het schoentje voor de Oost-Vlamingen. In Eerste klasse wist Dender, sinds het seizoen 2007-2008, slecht 1 schamel puntje te verzamelen in 5 wedstrijden. Mechelen scoorde ook in elk van die vijf duels minstens twee keer. Eerder dit seizoen werd het in Denderleeuw nog 2-5 voor Malinwa.



Slagen de Kadavers er vandaag in om de geschiedenis te doen kantelen in hun voordeel?