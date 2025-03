Met vertrouwensboost richting titelstrijd: ondanks spannende slotfase toont Genk zich heer en meester over uitdager Union

za 15 maart 2025 22:41

KRC Genk einde 2 - 1 Union 21' - Verv. Ibrahima Sory Bangoura door Nikolas Sattlberger 54' - Geel - Bryan Heynen 69' - Doelpunt - Toluwalase Emmanuel Arokodare (1 - 0) 75' - Verv. Sofiane Boufal door Anouar Ait El Hadj 75' - Verv. Mathias Rasmussen door Kamiel Van De Perre 75' - Verv. Franjo Ivanovic door Mohammed Fuseini 80' - Verv. Ousseynou Niang door Henok Teklab 81' - Verv. Toluwalase Emmanuel Arokodare door Oh Hyeon-gyu 81' - Verv. Konstantinos Karetsas door Patrik Hrošovský 81' - Verv. Christopher Baah door Noah Adedeji-Sternberg 83' - Doelpunt - Oh Hyeon-gyu (2 - 0) 86' - Verv. Promise David door Kevin Rodríguez 89' - Doelpunt - Anouar Ait El Hadj (2 - 1) 90+4' - Verv. Jarne Steuckers door Yira Sor Jupiler Pro League - speeldag 30 - 15/03/25 - 20:46 Doelpunten time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime goal door Toluwalase Emmanuel Arokodare na 69', 1 - 0 69' Toluwalase Emmanuel Arokodare 69' Toluwalase Emmanuel Arokodare 1 - 0 goal door Hyeon-gyu Oh na 83', 2 - 0 83' Hyeon-gyu Oh 83' Hyeon-gyu Oh 2 - 0 goal door Anouar Ait El Hadj na 89', 2 - 1 89' Anouar Ait El Hadj 2 - 1 Anouar Ait El Hadj 89'

En of Genk steeds meer de topfavoriet voor de titel lijkt. Op de slotspeeldag van de reguliere competitie zette het zijn kandidatuur nog wat extra kracht bij met een dominante zege tegen Union. De Brusselaars werden – zeker in de eerste helft – volledig overspoeld door de aanvalsgolven van de thuisploeg. Enkel in het absolute slot deed Union de leider nog even bibberen.



Racing Genk - Union in een notendop: Sleutelmoment Twintig minuten voor het einde kan Genk de code van Union kraken en dat op een bijzonder fraaie wijze. Kayembe geeft de bal knap mee met Satllberger en de invaller legt op zijn beurt prima opzij voor Tolu. Die toont zijn neus voor goals en opent van dichtbij de score. Man van de match Competitietreffer nummer 17 voor Tolu Arokodare. De Nigeriaanse topschutter heeft een groot aandeel in de leiderspositie van Racing Genk op het einde van de reguliere competitie en toonde ook vandaag weer zijn belang voor de Limburgers. Opvallend Niet één thuisnederlaag. Racing Genk bleef ook op de slotspeeldag van de reguliere competitie ongeslagen in de eigen Cegeka Arena. Slechts twee keer kon het dit seizoen niet winnen op eigen veld. Tegen Standard en KAA Gent bleef Genk steken op een 0-0-gelijkspel. De overige 13 thuiswedstrijden leverden evenveel zeges op.

Tolu verlost dominant Genk

De topschutter die het verschil maakt. Twintig minuten voor het einde kon Emmanuel Arokodare Toluwalase de ban breken voor KRC Genk. De Nigeriaan plaatste het orgelpunt op een heerlijke combinatie. Kayembe gaf de bal prachtig mee met de infiltrerende Sattlberger en met een fijnbesnaarde toets zette die Tolu op weg naar de 1-0.



Een verdiende voorsprong voor de competitieleider, die vooral in de eerste helft de baas was. Het initiatief, het balbezit én de kansen. Het was voor de rust allemaal voor Genk, maar de kansen ook benutten lukte toen niet voor de thuisploeg.



Moris werd zelden écht op de proef gesteld, maar moest vooral bij de pinken zijn op enkele afstandsschoten van Karetsas, kersvers Rode Duivel Heynen en El Ouahdi. De beste kans was misschien wel voor Smets toen Burgess dicht bij doel slecht wegwerkte, maar het schot van Smets strandde op de rug van Khalaili.

Union hield defensief stand, maar bakte er aanvallend niks van. Genk kon de schaarse pogingen tot een tegenaanval telkens lamleggen. Kort voor de rust kwam Genk nog eens dicht bij de openingsgoal toen El Ouahdi vanuit een erg scherpe hoek kon besluiten, maar Moris had een prima reflex paraat.

David duwt eigen ploeg in het verlies

Kort na de rust kwam Genk bijzonder dicht bij de openingsgoal toen een afstandsschot van Jarne Steuckers op de paal strandde en Tolu in de herneming niet op doel kon besluiten. Uiteindelijk vond de Nigeriaan halfweg de tweede helft wél de weg naar doel, net wanneer Union beter in de wedstrijd zat.



In de slotfase schoot Union in eigen voet met een knullige actie van de ongelukkige David. Hij lanceerde ongewild Adedeji-Sternberg en op diens aangeven kon Oh de Genkse voorsprong verdubbelen. Amper op het veld legden beide invallers de topper zo in een beslissende plooi.



Of zo leek het toch, maar een knappe aansluitingstreffer van Anouar Ait El Hadj net voor de extra tijd zorgde toch nog even voor spanning. Genk hield stand en neemt zo niet alleen wat extra marge op Union voor de start van de Champions' Play-offs, maar voert de druk ook op bij eerste achtervolger Club Brugge. Dat speelt morgen nog tegen Charleroi.