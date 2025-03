LIVE: Racing Genk dringt Union in het defensief, maar de bezoekers kraken niet

4-0-winst voor Union in heenronde

Racing Genk verloor dit seizoen maar 4 competitiewedstrijden, maar de grootste pandoering kreeg het wel van Union. In november ging een onherkenbaar Genk met 4-0 onderuit in het Dudenpark.



Voor de Limburgers was het de tweede nederlaag op een rij tegen Union, want vorig seizoen ging het ook in de Champions' Play-off onderuit in het Joseph Marienstadion. Genk kon zelfs maar één van de laatste vier duels met Union winnen. Kan de competitieleider die trend in eigen huis keren?