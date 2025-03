LIVE (20.45 uur): Karetsas in de basis bij Racing Genk voor clash met Union

Brengt Union Genk aan het wankelen?

23 op 27 voor Racing Genk, 24 op 27 voor Union. Geen enkel team in de Jupiler Pro League zette in 2025 betere cijfers neer dan de competitieleider en de nummer 3.



Net voor de start van de Champions' Play-offs krijgt Union de kans om de titelstrijd helemaal open te gooien. De achterstand op Genk bedraagt 10 punten, maar met een overwinning in de Cegeka Arena én de halvering van de punten in de play-offs kan de wereld er straks helemaal anders uitzien.