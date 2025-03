KV Kortrijk dient teleurstellend AA Gent eerste nederlaag van 2025 toe, Noah Fadiga viert rentree met goal

EINDE: KV Kortrijk wint

Het antwoord is nee, want ref Van Damme fluit af. KV Kortrijk pakt drie punten tegen een teleurstellend AA Gent. Op slag van rust maakte Thierry Ambrose de 0-1 en met een goal van Ilaimaharitra mochten de boeken toe. Noah Fadiga, die zijn comeback maakte na zijn hartproblemen, deed die boeken nog even open, maar het bleef 1-2.