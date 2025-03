Kleine roetdeeltjes op veld in Jan Breydel: stad Brugge overlegt over mogelijke schoonmaakacties en gevolgen

Door een zware brand in een fietsgroothandel in Brugge zijn er ook vraagtekens bij de match tussen Club Brugge en Charleroi. In en rond Jan Breydel zijn roetdeeltjes gevallen die mogelijk asbest bevatten. De brandweer heeft deze ochtend stalen genomen. Als die dat vermoeden bevestigen, wordt er overlegd over de gevolgen voor de wedstrijd.