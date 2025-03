Club Brugge verdeelt en heerst in spektakelpot tegen Charleroi, maar ziet Mignolet wel uitvallen

Een paar uur lang was het niet zeker of de wedstrijd wel zou kunnen doorgaan, maar uiteindelijk waren alle resten van de brand even verderop ruim op tijd opgeruimd. Geen roet en asbest in Jan Breydel, en ook geen Talbi. De kersvers Marokkaans international ontbrak met een blessure.



Club Brugge maalde niet om zijn afwezigheid. De eerste kans voor de thuisploeg was meteen raak. Jashari veroverde de bal en leverde hem af bij Jutglà, die de 1-0 zonder aarzelen op het bord zette. Het was het begin van een halfuur rustig Brugs meesterschap.



Jutglà kwam twee keer zeer dicht bij een tweede goal. Eerst pakte Charleroi-doelman Delavallée uit met een knappe beenveeg en een minuut later stond de paal in de weg van de 2-0. Niets deed vermoeden dat de bezoekers zouden terugslaan, maar dat deden ze wel. Guiagon schudde een paar overstapjes én een leuke plaatsbal uit zijn schoenen. 1-1, en de Brugse fans lieten hun ongenoegen blijken.



Kort na de rust herstelde Club de voorsprong. In een warrige fase behield Vanaken meesterlijk het overzicht en was het De Cuyper die mocht afwerken. Het gejuich om de goal verstomde snel toen Petris op de uitgekomen Mignolet knalde. De keeper kreeg een beuk tegen zijn hoofd en kwam ook nog hard neer op de grond. Vorig seizoen miste hij al een deel van de play-offs en dat zou nu ook wel eens kunnen. Minutenlang werd hij omzichtig verzorgd door het Rode Kruis.



Club Brugge bleek niet heel aangeslagen door het uitvallen van Mignolet. Na een subtiele pass van Jutglà zette Jashari de dubbele voorsprong op het bord. Nilsson, die voor het overige een povere match speelde, botste daarna nog op een uitstekende redding van Delavallée.



Charleroi lag op apegapen, maar aanvallend grepen de radertjes van de Zebra's nog één keer in elkaar. En hoe! Laks Brugs verdedigen werd met enkele prachtige tikjes afgestraft. Jackers, die Mignolet was komen vervangen, redde eerst nog, maar was kansloos op de rebound van Mbenza.



Bij 3-2 werd het plots weer spannend. Voor twee minuutjes dan toch, want toen trok Jutglà zich weer op gang. Hij bediende invaller Vermant, die slim tegenvoets afwerkte. Bijna zette Jutglà zelf nog de kroon op het werk, maar zijn knal van buiten de zestien spatte uiteen op de paal.