LIVE: Beerschot geeft het opnieuw uit handen, Westerlo heeft zijn schaapjes op het droge

Westelse knalstart zonder bevestiging

Na een bijzonder sterke competitiestart met 9/9 en een verse zak centen van Turkse eigenaar Oktay Ercan leken de broodjes van Westerlo al vroeg gebakken dit seizoen.



Draaide dat even anders uit: de Kemphanen blonken na de kanonstart uit in wisselvalligheid, een pijnlijke 1/21 rond de jaarwisseling was het dieptepunt.



De motor schoot dan nét op tijd opnieuw in gang: met drie zeges in hun laatste zes matchen heeft Westerlo zich voor de slotspeeldag voldoende ademruimte bijeen gevoetbald. Tegen Beerschot heeft het alles nog in eigen handen.