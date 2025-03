Kwakkelend Anderlecht wil aanhaken bij top drie, Cercle moet zijn vel redden in het Astridpark

Cercle voor het behoud

Van de Champions' Play-offs in 2024 tot de play-downs in 2025? Het zou zomaar kunnen voor Cercle Brugge. De Vereniging staat met nog één wedstrijd te gaan op een plekje in de gevarenzone. Bij winst tegen Anderlecht kan Cercle zich redden, al is het dan nog steeds afhankelijk van de resultaten van Dender, OHL en Westerlo.