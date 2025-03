LIVE (16u): Kan Westerlo degradatiestrijd nog ontlopen met stunt tegen Anderlecht?

Westerlo snakt naar punten

Met 2 op 9 is Westerlo op de gevaarlijke 13e plek terechtgekomen, die de Kemphanen voorlopig veroordeelt tot het spelen van de degradatie-play-offs. Punten zijn dan ook welkom in 't Kuipje.



Door de nederlaag van Dender tegen leider Genk kan Westerlo alvast over één ploeg springen bij puntengewin. En dan wacht het nog het resultaat van de Brugse derby af. Belangrijke voorwaarde: dan moet Westerlo wel punten pakken tegen Anderlecht.