LIVE (16u): Anderlecht trekt zonder Dendoncker en Leoni naar bedreigd Westerlo

Geen Dendoncker en Leoni

Bij paars-wit geen Léoni en Dendoncker in de selectie, en dus ook niet op het veld. Mats Rits, Mario Stroeykens en Thorgan Hazard vormen een aanvallend middenveldtrio. Edozie mag zo voor het eerst in 2025 aan een wedstrijd starten, hij is net terug van een heupblessure.