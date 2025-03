Cruciaal voor de redding: Westerlo verkleint degradatiezorgen met verrassing tegen Anderlecht

Hubert: "Ik wil bevestiging van vorige week"

Westerlo zal heel gemotiveerd zijn, vermoedt de interviewer van DAZN: "Ik verwacht een heel scherp Westerlo vandaag", bevestigt David Hubert. "Maar iedere wedstrijd is de tegenstander gemotiveerd, dat is dus niet anders dan anders vandaag. We hebben ook ambities, we willen ook beter doen dan waar we nu staan. Ik wil daarom een bevestiging zien van vorige week. We hebben toen als een hecht team agressiviteit en intensiteit laten zien, dat wil ik gekoppeld zien aan goed voetbal. Op deze grasmat is dat mogelijk."