STVV wel, Beerschot niet: strafschoptreffers en -misser geven de doorslag in belangrijke kelderzege voor Kanaries

STVV heeft het waterkansje op de top 12, en dus een plaats buiten de Relegation Play-offs, in leven gehouden. Het team van Felice Mazzu maakte het verschil met twee doelpunten vanop de stip. Beerschot kreeg ook een kans vanop 11 meter, maar Redan miste. Voor het overige konden de bezoekers weinig tonen en het botste ook nog eens op een uitstekende Kokubo in doel bij STVV. Didier Lamkel Zé legde in de slotseconden de eindstand vast: 2-0.

Beerschot probeerde terug te slaan, maar in het spel was dat moeilijk. Gelukkig was er dan een los handje van Vanwesemael, of toch los van zijn lichaam. Van La Parra tikte de bal ertegen, na VAR-interventie wees Laforge naar de andere stip.

Veel was er dus niet te zien op Stayen voor de eerste penalty van de avond viel. Ferrari ging na een combinatie met Lapoussin graag en makkelijk over het been van Al-Ghamdi. Voor het eerst wees Laforge naar de stip, Bertaccini zette om.

Hakim Sahabo (Beerschot): "We weten wat het is, het gaat heel moeilijk worden maar we zullen ons best doen. De nederlaag is niet verdiend, ik denk dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld. De twee penalty's zijn dat niet volgens mij maar de scheidsrechter beslist. Wij missen er ook één, spijtig genoeg, maar zo is voetbal nu eenmaal. Dit gebeurt in het voetbal, zelfs de besten missen penalty's. We zijn een team, we verliezen samen."

Robert-Jan Vanwesemael (STVV): "Zeker geen goede wedstrijd, maar dat telt vandaag niet. De drie punten wel en die hebben we gepakt. We hebben goede mentaliteit getoond, dat was misschien een probleem in sommige voriçge wedstrijden. Tot aan de zestien was Beerschot sterk, maar daarna lieten we niet veel toe."