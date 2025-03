LIVE: STVV houdt voorsprong vast tegen Beerschot, Kokube vermijdt snelle gelijkmaker

Buikgriep

Geen schorsing, wel ziekte voor Shinton, meldt Dirk Kuyt: "Hij heeft heel de week getraind maar afgelopen nacht heeft hij buikgriep gekregen." Niet dat het echt had uitgemaakt, Kuyt wilde sowieso Matijas zijn kansen laten gaan: "Ik kies altijd op basis van het feit dat ik de meeste kans wil maken om te winnen, dus woensdag had ik aan beide aangegeven dat ik vandaag met Davor zou beginnen. Het is wel heel erg jammer, Nick is een belangrijk persoon voor deze groep net als Davor. Maar vandaag hadden we niet te kiezen."