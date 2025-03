OHL grijpt naast zekerheid van het behoud door pijnlijke nederlaag (mét omhaal) in Kortrijk

za 8 maart 2025 17:54

KV Kortrijk einde 2 - 0 OH Leuven 35' - Geel - Óscar Gil 39' - Geel - Thibault Vlietinck 41' - Geel - Abdoulaye Sissako 44' - Doelpunt - Thierry Ambrose (1 - 0) 61' - Verv. Ezechiel Banzuzi door Chukwubuikem Ikwuemesi 61' - Verv. Jovan Mijatovic door Lequincio Zeefuik 61' - Verv. Takuma Ominami door Stefan Mitrovic 63' - Doelpunt - Thierry Ambrose (2 - 0) 65' - Verv. Dion De Neve door Brecht Dejaegere 65' - Verv. Dermane Karim door Nacho Ferri 67' - Verv. Siebe Schrijvers door Youssef Maziz 78' - Verv. Thibaud Verlinden door William Balikwisha 80' - Geel - Birger Verstraete 84' - Geel - Ewoud Pletinckx 86' - Verv. Thierry Ambrose door Massimo Bruno 86' - Verv. Koen Kostons door Mouhamed Guèye 90+3' - Rood - William Balikwisha 90+5' - Verv. Nayel Mehssatou door Gilles Dewaele Jupiler Pro League - speeldag 29 - 08/03/25 - 16:00 Doelpunten time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime goal door Thierry Ambrose na 44', 1 - 0 44' Thierry Ambrose 44' Thierry Ambrose 1 - 0 goal door Thierry Ambrose na 63', 2 - 0 63' Thierry Ambrose 63' Thierry Ambrose 2 - 0

Een flinke opdoffer voor OH Leuven in de strijd om het behoud. De ploeg van Chris Coleman kon zich in Kortrijk verzekeren van nog een jaartje eersteklassevoetbal, maar ging onderuit na een bleke partij. Als klap op de vuurpijl slikte OHL ook nog eens een knappe omhaal van Ambrose, die de wedstrijd besliste met een knappe omhaal. Al zal bij de Leuvenaars vooral de gemiste kans nog even nazinderen.



KV Kortrijk - OH Leuven (2-0) in een notendop Man van de wedstrijd Met 2 doelpunten en nog enkele andere knappe acties kroonde Thierry Ambrose zich tot matchwinnaar. Met zijn omhaal heeft hij waarschijnlijk ook het mooiste doelpunt van deze speeldag gemaakt. Sleutelmoment Op het uur besluit OHL-trainer Chris Coleman een driedubbele wissel uit te voeren om nieuw elan te krijgen. Alleen scoort Ambrose amper een minuut later. Zo was de veer gebroken bij de Leuvenaars, die nog maar een keer echt gevaarlijk waren. Statistiek Net als vorig jaar zal OH Leuven het behoud op de laatste speeldag moeten afdwingen. Met wat ongeluk voor OHL staat het na deze speeldag op de 13e plaats.

Amusant begin levert pas doelpunt op net voor rust

OH Leuven kreeg net als vorige week een gouden kans om zich zeker te stellen van een verlengd verblijf in 1A. Vorige week draaide dat uit op een sof tegen rechtstreekse concurrent Westerlo.



Dan moest het maar gebeuren op bezoek bij KV Kortrijk dat al veroordeeld is tot de Relegation Play-offs. Alleen willen ze in Kortrijk de strijdbijl nog niet begraven en komt elk punt als gelegen om toch nog aanspraak te maken op een veilig plekje.



Toch waren het de Leuvenaars die het sterkst begonnen. Thibaud Verlinden was er na enkele minuten al dicht bij, maar de voorsprong voor Leuven strandde op de paal. Een nieuw schot 5 minuten later werd gered door doelman Lucas Pirard.



Daarna nam Kortrijk het stokje meer en meer over. Groot gevaar leverde dat niet op, maar een doelpunt hing in de lucht.



Dat doelpunt viel net voor de rust. Na een pijlsnelle counter met Dion De Neve in de hoofdrol, rondde Thierry Ambrose mooi af.

Omhaal als hoogtepunt

In de tweede helft moest OH Leuven dan wel komen, maar in het eerste kwartier kwam daar niet veel van in huis. Chris Coleman had genoeg gezien en probeerde met drie wissels voor een schokeffect te zorgen.



Alleen had Thierry Ambrose daar een andere mening over. Amper een minuut later zorgde hij voor een staaltje magie in het Guldensporenstadion. Hij wipte de bal voor zichzelf op en liet Tobe Leysen kansloos achter met een omhaal.



Leuven kwam niet meer tot grote kansen en de frustraties borrelden op. Helemaal op het einde van de wedstrijd liep William Balikwisha nog tegen een ongelukkige rode kaart aan toen hij op de enkel van Brecht Dejaegere ging staan, die net een sliding had ingezet.



Zo blijft het voor OHL afwachten of ze ook volgend seizoen nog in de hoogste klasse mogen acteren. Als alle resultaten van de ploegen in de buurt tegenzitten voor Leuven, kan het na deze speeldag zowaar op plek 13 belanden.