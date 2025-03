LIVE: Geen vroege voorsprong voor OHL! Kortrijk herstelt het evenwicht

Eerste basisplaats Mijatovic

Bij OH Leuven komen Jovan Mijatovic, Thibault Vlietinck en Takuma Ominami aan de aftrap in vergelijking met vorige week. Hasan Kurucay (rugblessure) ontbreekt, Manuel Osifo en Charles Ikwuemesi verdwijnen naar de bank.



Voor de 19-jarige Mijatovic is het de eerste basisplaats in Leuvense loondienst. Hij kon in 3 invalbeurten een keertje scoren.