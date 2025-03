LIVE (16 uur): Verzekert OH Leuven zich op bezoek bij Kortrijk van het behoud in 1A?

OHL bij winst zeker van behoud

Met het gelijkspel van vorige week tegen Westerlo is OH Leuven nog altijd niet zeker van het behoud, ook al staan de Leuvenaars op een 9e plek met nog 2 speeldagen te gaan.



Met een overwinning op bezoek bij Kortrijk is OHL wel zeker. Het komt dan op 37 punten terecht. Omdat KV Mechelen en Dender op de laatste speeldag tegen elkaar spelen, kan een van die twee ploegen er niet meer over. Zo zal OHL alvast niet meer bij de laatste 4 kunnen eindigen.