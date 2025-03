Op een diefje en met dank aan de VAR: Genk pakt de volle buit bij Dender dankzij penalty diep in de extra tijd

In de Jupiler Pro League heeft KRC Genk op de valreep een derde gelijkspel op rij kunnen vermijden. De leider grabbelde de gevleide 3 punten mee op het veld van Dender, na een penalty - toegekend door de VAR - in de extra tijd.

0-0 lijkt de eindstand te worden na een echt knokduel, tot de 93e minuut. In een warrige fase voor het doel van Verrips redt Dender een paar keer op de lijn, maar er is nog een staartje. De VAR ziet hands in de chaos. Heel duidelijk was het niet, maar Rodes en/of Ruyssen leken de bal met hun armen te raken. Oh zet de ultieme elfmeter om.

Heel duidelijk was het niet, maar de elleboog van Ruyssen en de hand van Rodes nekten Dender . Luxe-invaller Hyeon-gyu Oh zette de strafschop koelbloedig om in de 100e minuut.

"Voetbal is oorlog", is een vaak terugkerende uitspraak. Vanavond leek dat ook echt van toepassing te zijn. De veldslag in Denderleeuw kende een knotsgekke ontknoping. Geharrewar voor doel resulteerde in een penalty voor de bezoekers uit Genk. Pas na minuten beelden kijken beslisten ref Wim Smet en de VAR om de strafschop te fluiten.

Of moeten we zeggen de 115e minuut? Want de eerste helft leek geen einde te kennen. Een van de grote lichtmasten viel uit, dus lag het spel bijna een kwartier stil. Niet fijn voor het spelritme.

Doe daar nog eens het hobbelige veld bij en je krijgt een partij zonder glans. Dender leek daar het meeste baat bij te hebben, want het toonde meer duelkracht dan KRC Genk. Aurélien Scheidler scoorde zelfs al in minuut 1, maar de lijnrechter vlagde terecht voor buitenspel.

Penders moest een paar keer ingrijpen, maar wondersaves waren niet nodig. Collega Verrips aan de overkant was zelfs lang werkloos, want Genk zocht naar zichzelf en kwam zelden in de zestien.

Drie kansen in vijf minuten halfweg de tweede helft zorgden voor wat kleur. Voor Dender miste Scheidler volledig zijn schot bij een open doelkans en krulde een bedrijvige Nsimba de bal maar net naast. Genk-speler El Ouahdi zette Verrips aan het werk.

0-0 hing in de lucht, maar de late chaos besliste daar anders over. Oh is matchwinnaar na een discutabel slot.

Racing Genk zet eerste achtervolger Club Brugge zo (even) op 12 punten. Voor Dender wordt het bibberen op de slotspeeldag om niet bij de laatste vier te eindigen.