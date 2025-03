Benito Raman verstomt Charleroi met vroege flits en geeft KV Mechelen langverwachte ademruimte in degradatiestrijd

Benito Raman

Na één speeldag afwezigheid door een blessure keert Benito Raman dus terug in de basis. De aanvaller is enorm belangrijk voor KV Mechelen, want gemiddeld maakt hij elke 92 minuten één doelpunt. Daarmee is hij de best scorende speler van de competitie, samen met Genk-speler Hyun-gyu Oh.