LIVE: Cercle doet wat terug, maar moet berg beklimmen om Club nog te verslaan in Brugse derby

Hayen wil efficiëntie

Na de pijnlijke nederlaag (1-3) tegen Aston Villa in de Champions League wacht voor Club Brugge nu een belangrijk competitieduel. Een zege in de derby is welgekomen om zicht te houden op leider Racing Genk.



"Je ziet dat de groep nog altijd vooruit wil", blikte Nicky Hayen vooruit op de persconferentie. "Eenmaal de wedstrijd begint, wil iedereen winnen. We weten dat de nood hoog is om punten te pakken. Iedereen is zich daarvan bewust."



De Club-coach ziet werkpunten bij zijn ploeg. "Efficiënter zijn in aanvallen en verdedigen. Ik denk dat we voldoende kansen creëren, de efficiëntie in beide boxen moet hoger liggen. Het spelniveau is niet dramatisch, dus we moeten ook niet veel veranderen."