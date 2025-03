10 dolle minuten volstaan: Club Brugge maakt in derby tegen Cercle einde aan droogte van een maand in competitie

Na een 2 op 9 heeft Club Brugge zijn eerste competitiezege in een maand geboekt. In de Brugse derby was de landskampioen in 10 dolle minuten klaar met stadsgenoot Cercle Brugge. Ondanks een eerredder van Diakité zal Cercle nog bibberen op de slotspeeldag tegen Anderlecht.

Even na het halfuur slaat Jutglà twee keer toe in evenveel minuten. Plots staat het 0-3. Dan al weet Club dat de zege zo goed als binnen is, want Cercle komt al een hele tijd veel te moeilijk tot scoren.

Er lag heel wat druk op deze Brugse derby. Sowieso omdat het een derby is, maar ook na de Europese teleurstellingen van beide ploegen eerder deze week én hun positie in de stand. Die hoge inzet en het prachtige weer maakten er een ideale voetbalmiddag van.



Cercle, dat met vijf nieuwe namen startte, begon voortvarend en ontwikkelde stevige druk. Een ongewijzigd Club absorbeerde die druk en loerde op de counter. Zelf gaf het geen grote kansen weg, terwijl er bij de eigen aanvallen voldoende ruimte lag om in te voetballen.



Talbi kwam net te laat om op een afgeweken schot van Tzolis de riskante tactiek van Cercle af te straffen. Kort voor het halfuur viel de 0-1 toch. Jashari zorgde voor prachtig voorbereidend werk, Vanaken hoefde de bal enkel in doel te lopen.



Tien minuten later hing groen-zwart helemaal in de touwen. Tot twee keer toe was het Jutglà die gebruik wist te maken van de ruimte om te scoren. Ondanks een sterke wedstrijd stond Cercle drie goals achter. Balen voor de Vereniging, die zich enkel kon verwijten dat het zelf te weinig doelgevaar had gebracht.



Na de rust deed de 'thuisploeg' dan toch iets terug. Een hoopvol schot van Diakité rolde tussen twee paar blauw-zwarte benen in doel. Een zeer spaarzaam Club Brugge schoot niet in de kramp. Het gebruikte hetzelfde recept als in de eerste helft, al ontbrak het aanvallende stuk van het plan.



Door een paar blessures en letterlijk vuurwerk op het veld kregen we ruim tien minuten toegevoegde tijd. Pas toen kwam Club nog eens piepen. Jutglà en Skoras mikten naast en tussendoor waren er heroïsche tussenkomsten van Perrin en Ravych nodig om de 1-3 op het bord te houden.



Club Brugge verliest dus niet verder terrein op leider Genk. Onderin het klassement moet Cercle Brugge zeker tot volgende week bibberen, en misschien wel hopen op het falen van zijn concurrenten.