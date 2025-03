Top 6 is binnen: invaller Omgba schiet Gent op de Bosuil voor het eerst sinds 2019 naar Play-off I

Antwerp vatte de wedstrijd aan met een paar flinke opstekers. Janssen en Bataille keerden terug uit blessure en nieuwbakken coach Ulderink mocht vroeger dan verwacht het ziekenhuis verlaten nadat hij was opgenomen met nierstenen. De Nederlander zat gewoon op de bank.



Gent, dat Watanabe en Brown moest missen, kon in een gezapig begin wel vrij simpel zijn voet naast die van de thuisploeg zetten. Het bleef erg lang bij goede ideeën en halve kansen. Vanzeir vergat een doorsteekbal mee te nemen en Riedewald schoot aan de overkant slap in.



Na een misser van Benítez mocht Vanzeir voor de eerste échte doelpoging tekenen. Hij schroeide de handen van Lammens. Chery deed het wat later met iets meer gevoel en dwong Vandenberghe tot een duikende save. Daarmee hadden we het gehad voor de eerste helft.



De tweede bracht aanvankelijk niks beters. Een afgeweken schotje van Goore, daar kregen de supporters op de Bosuil het niet warm of koud van.



Pas toen Deman aanlegde voor een bom kwam er vuur in de wedstrijd te zitten. Vandenberghe werd bijna omvergeblazen door diens schot en was even later maar wat blij dat een kopbal van Riedewald op de paal stierf.



Gent ontsnapte aan de achterstand, maar bleef daar niet te lang bij stilstaan. Ito ontfutselde de dralende Doumbia de bal, drong de zestien binnen en legde op het juiste moment af naar Omgba. Die aarzelde niet om zijn allereerste goal voor Gent te maken.



Het gevloek bij Antwerp klonk alleen maar luider toen Bayo een opgelegde kans op 1-1 domweg op Vandenberghe kopte. Zelfs Captain Fantastic Alderweireld kon het schip van de Great Old niet meer redden. Ook hij verkwanselde in het slot nog een prima kopkans.



Antwerp moet Gent nu naast zich dulden. De Buffalo's hebben zich dankzij de zege eindelijk nog eens gekwalificeerd voor Play-off I. De top zes is dus gekend, al kan er aan de volgorde nog een klein beetje veranderen.