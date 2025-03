LIVE (18.30u): Gent kan met zege op Antwerp eindelijk nog eens deelnemen aan Play-off I

Welke coach bij Antwerp?

Na het ontslag van coach Jonas De Roeck is het nog onzeker wie aan de zijlijn zal staan bij Antwerp. Met Andries Ulderink is er wel al een opvolger, maar de Nederlander is out met nierstenen. Zijn assistent John Stegeman sprak alvast de pers toe in aanloop naar de match tegen Gent.