LIVE - Union trekt met oververdiende dubbele bonus de rust in, maar was de 2-0 wel geldig?

Dubbele voorsprong voor Union aan de rust

Al van bij de start van de wedstrijd lag het er vingerdik op dat Union met de voorsprong zou gaan rusten. Het tempo van de thuisploeg lag te hoog voor Dender. Voor de bezoekers was het overleven en hopen dat het doelpunt niet zou vallen. En dat gebeurde ook: want eerst trapte Sadiki en daarna Ivanovic op Verrips. En dan leek het even mee te zitten voor de troepen van Euvrard, maar de strafschop werd door de VAR teruggedraaid wegens correct tackle van MacAllister op Nsimba. Ook El Hadj slaagde er niet in om in eerste instantie de voorsprong op het bord te toveren en Ruyssen onthield Ivanovic van zijn elfde goal. Alles was slechts uitstel van executie: eerst Rasmussen via de afgeweken vrije trap en dan toch El Hadj, al dan niet na handspel van Rasmussen. Het resulteerde in een oververdiende 2-0 bij de rust voor Union.