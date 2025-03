LIVE: Ambrose blaast KVK vanop de stip nieuw leven in tegen STVV

Owngoal Mampassi: 1-0

KVK zit duidelijk in de hoek waar de klappen vallen. Lapoussin draait een corner goed voor doel, over doelman Ilic heen. Daar wil Mampassi de bal wegwerken, alleen doet de Rus dat in de verkeerde richting: onbeholpen tikt hij de voorzet in eigen doel, STVV komt zo in geschenkverpakking op voorsprong.