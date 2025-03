LIVE (18.15u): STVV, zonder Bertaccini, hoopt zich tegen Kortrijk toch nog te redden van degradatievoetbal

Voorproefje Relegation Play-Offs?

STVV – KV Kortrijk, dat is ook de 14e tegen de 15e in het klassement. Niet de plek waar beide teams op gehoopt hadden bij de start van het seizoen, maar het kalf is nog niet helemaal verdronken.



Met nog drie wedstrijden op de teller is KVK al veroordeeld tot de Relegation Play-Offs, iets wat de Truienaars nog met een klein mirakel kunnen ontlopen.



Cercle Brugge, dat op de eerste veilige plek staat, heeft 6 punten voorgift. De opdracht voor STVV vanavond is dus simpel, maar daarom niet eenvoudig: de zege op Stayen houden.