Nu ook zeker van de top 6: Anderlecht recht de rug na hevige overlevingsstrijd op Sclessin

Na een halfuur pas viel de eerste kans letterlijk uit de lucht. Augustinsson dwong Bazunu met een beheerste volley tot een lastige redding. Tel daarbij een bescheiden schotje van Stroeykens en daarmee hadden we het wel gehad in een bedroevende eerste helft. Na de rust drukte Standard het gaspedaal in. Zeqiri kon koppen en Lazare prikte een schot op Coosemans, maar daarna was het weer een troosteloze boel. Tot een onzichtbare Hazard plots een ingeving kreeg en zijn plaatsbal van buiten de zestien in de bovenhoek krulde. Een goal ver boven het niveau van de match. Standard moest nu komen, maar raakte niet verder dan een stevige knal van Camara. Een matig Anderlecht verzilverde in het slot zelfs nog een tweede kans. Angulo kreeg de bal een centimeter over de lijn, genoeg voor de 0-2. Bij paars-wit zullen ze blij zijn met de punten en de strijdlust, maar de spelkwaliteit was toch bedenkelijk.

Ibe Hautekiet en Standard verloren dus hun tweede Clasico van het seizoen. "Dit doet zeer. In de eerste helft doen we het op de juiste manier, zoals we Standard dit jaar kennen. Defensief de controle hebben en hier en daar écht druk zetten. Eigenlijk waren we wel tevreden."



"Hier en daar was er misschien wat agressiviteit te weinig. Normaal gezien spelen we meer direct, heel rap naar voren. Een beetje kick and rush. We hebben de fans misschien een beetje te veel willen verwennen", vond de verdediger. "Dat is ons in de tweede helft zuur opgebroken. Eigenlijk moeten we ons aan ons plan houden."



Hoe komt het dat Standard de druk geen langere tijd kon volhouden? "Hoe moet ik het zeggen. We zijn niet volwassen genoeg. Je voelt de flow en het publiek schreeuwt ons echt naar voren. Maar als laatste man voel je dan dat er heel wat risico's genomen worden. Er worden mannen gelost waardoor ze meer kunnen counteren. Eigenlijk moeten we daar volwassen in zijn en constant de stabiliteit behouden. We wilden het vandaag soms te veel."



"Vandaag hadden we het moeilijk om echt iets te creëren", zag ook Hautekiet. "Twee keer hadden we een paar corners na elkaar en dan voel je dat het aan het komen is. Het moet niet altijd mooi uitgespeeld zijn. Maar daarna lieten we het wat afweten. Dan kruipt het in de hoofdjes en gaan we wat forceren."



Standard hoeft zijn dromen over Play-off 1 nog niet op te bergen, wat Hautekiet betreft. "Zolang het mathematisch kan, geloof ik erin. Volgende week op Union, wie weet... Een mirakel kan altijd."