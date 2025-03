LIVE: Standard zoekt gelijkmaker na kunstwerkje van Hazard voor Anderlecht

Beladen Clasico

Standard-Anderlecht is altijd een beladen clash, maar zondagavond zijn de belangen langs beide kanten torenhoog. Anderlecht incasseerde vorige week twee tikken met de Europese uitschakeling en de kansloze derbynederlaag tegen Union. De druk op het team van coach David Hubert neemt met het eind van de reguliere competitie in zicht zo opnieuw toe.



Ook de thuisploeg voelt de druk voor de komst van de aartsrivaal. Standard vecht nog volop om een plek in de top 6 van het klassement. Bij winst nadert het team van coach Ivan Leko tot op een punt van AA Gent.



Mis bij Sporza niets van de actie via de live-updates op deze pagina of op Radio 1. Aftrap om 18.30 uur.