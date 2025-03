OH Leuven en Westerlo staan voor sleutelmatch in strijd om behoud

Wie zet stap richting behoud?

Een belangrijk duel in de onderste helft van de tabel. Voor OHL en Westerlo staat er zondag heel wat op het spel. De thuisploeg is bij winst quasi zeker van het behoud en een plek in de Europe Play-offs.



Westerlo hoopt met een driepunter dan weer de gevarenzone achter zich te laten. Bij winst kunnen de bezoekers naast OHL komen in de stand en blijft de strijd om het vierde plekje in de Play-downs te ontlopen razend spannend.