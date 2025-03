Weer geen zege voor Club Brugge: blauw-zwart geeft driepunter in 92e minuut nog uit handen tegen KAA Gent

Club trekt met 0-1-voorsprong de rust in

De efficiëntste ploeg leidt in de Planet Group arena en dat is Club Brugge. Eén bal tussen de palen en een half uur voetbal had het nodig om voor de 0-1 te zorgen, bij schot van Jutgla. En dat tegen de gang van het spel in, want Gent nam het initiatief bij het begin. Met veel druk dwong het Club tot fouten. Araujo met een schot en Vanzeir van dichtbij in de korte hoek konden Mignolet niet verschalken. De kleine voorsprong voor Club is het verdict van al bij al een teleurstellende eerste helft.