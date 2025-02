LIVE - De bal rolt weer na minutenlange blessurebehandeling bij lijnrechter

Thorsten Fink benadrukte dat ze met hoge ballen Tolu moesten zoeken. Op het kwartier is het zover. De eerste hoge bal valt over Ousou, tegen de borst van Tolu. Maar de spits is te verrast om de bal goed mee te nemen. Even is er appel voor hands, in de draai en na een lichte duw van Tolu raakte Ousou de bal even met de elleboog. Te weinig voor een strafschop, oordelen Laforge en Boterberg in de VAR.