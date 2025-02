LIVE (20.45 u): Breidt leider Racing Genk op bezoek bij Charleroi de voorsprong in de stand verder uit?

1e puntenverlies in 2025 en toch Europees ticket

Gemiste kans voor Racing Genk vorige week, want het had met het eerste puntenverlies in 13 thuismatchen nagelaten om optimaal te profiteren van de nederlaag van Club Brugge en zo de kloof nog groter te maken dan ze nu al is. Tegen Gent werd het in de Cegeka Arena een flauw duel, beide ploegen kwamen niet tot scoren. Het enige pluspunt is dat Genk al zeker is van een Europees ticket omdat het de reguliere leider sowieso al afsluit als leider;