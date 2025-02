Competitieleider Racing Genk lijdt ook puntenverlies in spektakelmatch tegen Charleroi

vr 28 februari 2025 22:47

Charleroi einde 1 - 1 KRC Genk 27' - Geel - Matte Smets 30' - Geel - Parfait Guiagon 71' - Doelpunt - Toluwalase Emmanuel Arokodare (0 - 1) 73' - Verv. Zan Rogelj door Antoine Bernier 74' - Geel - Adem Zorgane 82' - Verv. Parfait Guiagon door Isaac Mbenza 82' - Verv. Mardochee Nzita door Vetle Dragsnes 89' - Doelpunt strafschop - Daan Heymans (1 - 1) 90+4' - Verv. Christopher Baah door Noah Adedeji-Sternberg 90+4' - Verv. Patrik Hrošovský door Konstantinos Karetsas 90+13' - Geel - Isaac Mbenza Jupiler Pro League - speeldag 28 - 28/02/25 - 20:46 Doelpunten time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime goal door Toluwalase Emmanuel Arokodare na 71', 0 - 1 71' Toluwalase Emmanuel Arokodare 0 - 1 Toluwalase Emmanuel Arokodare 71' penalty door Daan Heymans na 89', 1 - 1 89' Daan Heymans 89' Daan Heymans 1 - 1

Voor de tweede week op een rij is leider KRC Genk op een gelijkspel blijven steken in de Jupiler Pro League. Na een discutabele fase waarbij Charleroi geen strafschop kreeg, opende Tolu op de counter de score. Charleroi kreeg later toch zijn strafschop, waarin Heymans verdiend gelijkmaakte voor de thuisploeg. Penders redde met twee reflexen een punt voorde competitieleider.

Charleroi - Racing Genk in een notendop: Sleutelmoment Consternatie alom op Mambourg. Charleroi krijgt geen strafschop wanneer Petris blijft haken tussen de benen van Kayembe en op de tegenaanval slikt het dan ook nog eens de 0-1. Tolu knikt de bal onderkant lat binnen. Het sein voor Charleroi om all-in te gaan. Man van de match Dankzij twee reflexen van Mike Penders, graait Racing Genk toch nog een puntje mee uit Charleroi. Eerst belet hij met een aalvlugge reflex van zijn linkerhand dat Stulic kan gelijkmaken. In het slot houdt hij met een kattensprong Heymans van de 2-1. Opvallend Voor de tweede week op rij laat Racing Genk punten liggen en dat terwijl het tot nu toe een perfect rapport in de competitie had dit jaar. Sputtert de motor vlak voor de play-offs? Opvallend (2) Niet enkel spelers zijn onderhevig aan de wet der blessures. Ook lijnrechter Quentin Blaise heeft het gevoeld, vooral in zijn rechterkuit dan. De wedstrijd ligt minutenlang stil voor zijn blessurebehandeling, vierde ref Matonga Simonini moet de vlag overnemen. Mede door dit moment wordt aan het einde van match 13 extra minuten toegevoegd.

Bekijk de discutabele fase waaruit de 0-1 voor Racing Genk vloeit:

Een vlam van Kayembe die uiteenspatte op de baal was het begin van wat een spektakelrijke vrijdagavond op Mambourg zou worden.

Het was meteen ook het enige Genkse gevaar, want Charleroi nam het openingskwartier in handen en drukte de competitieleider terug. Maar scoren was ook vandaag een hekelpunt voor de Carolo's. Titraoui leverde een slap schot af en Heymans werkte naast. Na een lastig eerste deel van de match, nam KRC Genk wel de bovenhand naar het einde van de eerste helft. Een verrassingschot van ex-Charleroi-speler Nkuba werd door Delavallée goed uit de korte hoek gehaald.

Ondertussen werden twee handsballen in de zestien van Charleroi consequent weggewuifd voor een strafschop door het scheidsrechtersteam.

Maar Racing Genk bleef wel aandringen. Al stond Tolu zijn vizier vlak voor rust met een flauwe knik en net na de rust met een onbegrijpelijke misser van dichtbij nog niet op scherp.

Geen strafschop voor Charleroi, wel goal voor KRC Genk

Na een spelonderbreking door een minutenlange blessurebehandeling voor de lijnrechter, moest de match weer op gang gebracht worden. Het kabbelde wat aan tot de 70e minuut.

Wéér een discutabele fase waaruit een doelpunt vloeit. Charleroi kreeg geen strafschop nadat Petris Kayembe te snel af was. Bij het insnijden in de 16 haakten hun benen in elkaar. Laforge liet doorspelen. Terwijl elke Carolo-gezinde nog z'n woede aan het uiten was op de scheidsrechter, viel de goal bij de tegenaanval. Steuckers schilderde de bal naar Tolu, die met schouder en hoofd de voorsprong op het scorebord bracht.

Even leek de wedstrijd te ontsporen, maar de thuisploeg herstelde zich en ging vol voor de gelijkmaker. Eerst hield Penders met een ongelofelijke reflex van zijn linkerhand Stulic van de 1-1.

En in het slot kreeg Charleroi dan toch zijn strafschop. Bangoura liep prompt de ingevallen Bernier aan. Heymans stuurde Penders vakkundig de verkeerde kant uit. Toch was er weer discussie. De VAR keek nog na of voorafgaand de bal over de zijlijn zou zijn geweest.

Maar de 1-1 zou wel op het scorebord blijven staan. Dankzij Penders, want hij ontzegde met een kattensprong in de 13-minutenlange extra tijd Heymans nog zijn tweede treffer van de avond.

Het kon erger voor Racing Genk, maar toch kan het dit weekend duur puntenverlies oplopen bij Charleroi. En Charleroi toonde dat het op wilskracht, karakter en voetballend vermogen mag mikken op een hogere plaats in de stand dan de middenmoot.