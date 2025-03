LIVE: Cercle en Antwerp spelen voorlopig maar weinig klaar

Donderdag speelt Cercle Brugge de achtste finale van de Conference League, maar in de Jupiler Pro League loopt het minder vlot. Met nog drie wedstrijden te gaan, bengelt de ploeg één puntje boven de Relegation Play-off. Tegen Antwerp, dat zo goed als zeker is van de top-6, moeten er dan ook maar best punten worden gesprokkeld. Volg de wedstrijd hier vanaf 16 uur.