KV Mechelen wil revanche voor bekernederlaag op Beerschot en kan zich zo in veiliger water brengen

Beerschot kon dit seizoen nog maar 4 keer winnen in de competitie: 2 keer in de competitie en 2 keer in de beker. De laatste zege van de rode lantaarn in de JPL was op 4 december tegen de tegenstander van vandaag: KVM moest in de beker na strafschoppen afdruipen uit het Kiel. Vandaag is Beerschot veroordeeld tot de Relegation Play-offs, KV Mechelen wil daaruit blijven. Volg de match hier of op Radio 1 vanaf 16 uur.