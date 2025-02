LIVE (18.15u) - Westerlo wil positieve elan vasthouden tegen Charleroi: "Niet te ver vooruit kijken"

Met zoveel ploegen op een zakdoek zijn er andermaal enkele belangrijke duels in de degradatiestrijd. Daar is Westerlo - Charleroi eentje van. De Kemphanen staan ondanks een 7 op 9 op de rand van de play-downs. Charleroi is als 8e iets veiliger, al is het nog lang niet zeker van behoud. Wie doet een zaakje vandaag? Volg het live vanaf 18.15 uur met tekstupdates of via Radio 1.