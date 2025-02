LIVE: KV Mechelen moet het niet eens zelf doen, thuisploeg leidt na owngoal STVV

Hasi: "Vertrouwen gekregen"

Besnik Hasi wil nog niet beginnen rekenen: "We moeten niet verder dan deze wedstrijd kijken. We zijn thuis beter, als we vandaag drie punten pakken bewijzen we dat we uit dal zijn en in de flow zitten. We verdienden in dat dal meer dan de drie op 27, maar we hadden een overwinning nodig. De jongens hebben vertrouwen gekregen daardoor."