LIVE: Cercle Brugge en Kortrijk vergeten te voetballen in nerveus degradatieduel

Rusten

Ferri pakt nog uit met een onwaarschijnlijke controle zonder te kijken, D'Hondt vindt het voor deze helft wel welletjes. Fenomeen Jean-Kévin Duverne bracht de thuisploeg met zijn derde goal op voorsprong, dankzij een discutabele VAR-interventie. De voorsprong was verder wel terecht - KVK was beter dan Cercle - maar we gaan daar nog even over discussiëren, lijkt ons.