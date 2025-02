Racing Genk vergeet tegen KAA Gent optimaal te profiteren van nederlaag Club, maar is wel zeker van Europees ticket

Gemiste kans voor Racing Genk. Met het eerste puntenverlies in 13 thuismatchen hebben de Limburgers nagelaten om optimaal te profiteren van de nederlaag van Club Brugge en zo de kloof te vergroten. In een flauw duel tegen KAA Gent kwamen beide ploegen niet tot scoren. Genk is wel al zeker van een Europees ticket omdat het de reguliere competitie sowieso als leider afsluit.

Zakaria El Ouahdi toonde in een wedstrijd met weinig om het lijf af en toe een sprankel met zijn enthousiasme. Met betere afwerking van zijn ploegmaats had er mogelijk een assist in gezeten, maar het was er de wedstrijd niet voor.

Met puntenverlies van Club Brugge kon Racing Genk de Super Sunday extra super maken. Met de Buffalo's op bezoek keek Genk de laatste van het play-off 1-groepje in de ogen.

Gent was niet vers na een zwaar Europees duel, tot daar was het dus te begrijpen dat het tempo laag lag in de partij. Genk had anderzijds acht dagen gehad om zich voor te bereiden maar speelde ven gezapig.

Voor rust moesten we het zo stellen met kansen van Araujo en El Ouahdi die respectievelijk niet verder dan Van Crombrugge en de kruising geraakten.

In de tweede helft was er relatief meer te zien, al was dat toch ook mager. Genk beet zijn tanden stuk op een goed verdedigend Gent en bleek dan ook niet efficiënt genoeg bij de weinige kansen. Tolu kopte zijn grootste kans naast.