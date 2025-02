LIVE: Genk geraakt niet op toerental tegen AA Gent in een kansarm duel

Meer rust voor Genk

Voor Danijel Milicevic, tot nader order coach ad-interim bij KAA Gent, wijst voor de wedstrijd op het verschil in rust tussen de twee ploegen: "We hadden goeie vibes na de winst in Real Betis, maar nadien ook de reis. Het is onze vierde wedstrijd in tien dagen en we hebben donderdag tot het einde alles gegeven. Genk heeft acht dagen gehad om zich voor te bereiden. Dat is een verschil."