Beerschot kan ondanks mannetje meer geen afstand nemen van Dender

Weinig overschot voor Dender

Met amper één punt voorsprong op nummer 13 Cercle Brugge worden het nog spannende weken bij Dender. 4 op 18 is een pover rapport in 2025. De nederlaag tegen OH Leuven (3-2) vorige week zou een dure kunnen zijn, beseft ook trainer Vincent Euvrard.



"Het was hard binnen gekomen. We hadden wat tijd nodig om deze uppercut te verwerken. Wij hebben deze week de koppen bij mekaar gestoken, goede gesprekken gehad en het negatieve uit de wedstrijd tegen OHL omgedraaid in positieve energie", blijft Euvrard wel optimistisch.