Weg Europese euforie: Club Brugge lijdt zure thuisnederlaag tegen Standard, dat partij omkeert na rood Tzolis

Club Brugge is brutaal van zijn Europese wolk gedonderd. Tegen Standard leek het nochtans op weg naar de zege door een goal van Jutgla, maar rood voor Tzolis én een zure penalty deden de partij helemaal kantelen. Eckert Ayensa bezorgde de Rouches in het slot een stuntzege. Racing Genk krijgt straks de kans om zijn voorsprong op Club uit te bouwen tot 11 punten.

Standard dat de volle buit pakt op bezoek bij Club Brugge, dat hadden ze al meer dan een decennium niet meer meegemaakt. Het is van het seizoen 2012-2013 geleden dat Standard daar nog eens in slaagde. Batshuayi en Buyens zorgden op 1 april 2013 voor een 0-2-overwinning.

Kort voor en kort na de rust loopt Tzolis tegen geel aan. Zijn overtreding op Fossey laat weinig ruimte voor interpretatie, maar zijn eerste geel is wél voer voor discussie. De Griek ging toen gretig neer in de zestien, maar er was wel contact met Lazare. Geel leek streng, maar bepaalde uiteindelijk mee de wedstrijd.

Van 1-0 naar 1-2. In de slotfase maakte Eckert Ayensa Dennis de comeback compleet voor Standard. Op een voorzet van Fossey kwam hij goed voor Ordonez en van dichtbij mikte de invaller de bal hoog in doel. Club Brugge bleef verslagen en gefrustreerd achter, voor de zevende keer al dit seizoen lijdt het puntenverlies na Europees succes.

In de eerste helft had een dominant blauw-zwart vruchteloos gezocht naar barstjes in de Luikse muur, maar enkel een heerlijke trap van Nielsen op de lat liet Standard even schrikken. Kort na de rust liet de solide Standard-defensie toch een steekje vallen en Ferran Jutglà profiteerde optimaal met een rake kopbal.

Het moeilijkste leek gedaan voor Club, tot Tzolis kort daarna zijn tweede geel incasseerde voor een stevige overtreding op Fossey. Zijn eerste karton had de Griek overgehouden aan een vermeende fopduik in de eerste helft. Bij Club wilden ze toen een penalty, de optelsom maakte Tzolis razend.

Standard kreeg kort na de uitsluiting van Tzolis Christos wél een penalty na ongelukkig hands van Ordonez. Zeqiri liet de kans niet liggen en bracht Standard weer langszij.

Club ging met z'n tienen opnieuw op zoek naar de voorsprong. Tot twee keer toe kwam Jutgla dicht bij de 2-1, maar Bazunu hield de bezoekers telkens overeind.

In de slotfase ging het helemaal fout voor Club toen Ayensa Standard op 1-2 bracht. Club zette nog alles op alles en zowel Skoras als Vermant kwamen nog akelig dicht bij de gelijkmaker, maar Bazunu hield Standard overeind.