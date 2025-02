LIVE (13.30 u): Haalt Standard straks Club Brugge genadeloos van zijn Champions League-wolk?

Welk vervolg krijgt een memorabele avond in de Champions League? Dat is de vraag die een uitverkocht Jan Breydel stelt aan Club Brugge. Blauw-zwart legde Atalanta op overtuigende wijze over de knie. Toch sprankelt het minder in de competitie, net als Standard. Welke ploeg pakt een belangrijke driepunter? Volg het hier en op Radio 1 vanaf 13.30 uur.