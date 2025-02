Venijn zit in de staart voor Antwerp: Banzuzi hamert diep in extra tijd de 2-2 binnen en schenkt OHL laat puntje

Wat een domper voor Antwerp. The Great Old was op een zucht van een driepunter toen OH Leuven in de 96e minuut alsnog toesloeg. Een schitterende indraaiende voorzet van Kurucay spatte uiteen op de paal, maar in de herneming knalde Banzuzi Ezechiel de gelijkmaker onhoudbaar in doel.



Een zinderend einde van een tweede helft die ook al wervelend begonnen was met drie goals in elf minuten. Amper één minuut na de aftrap brak Odoi de ban voor Antwerp met zijn eerste competitiegoal. Een lage voorzet van Kerk ging aan iedereen voorbij en aan de tweede paal trof de vrijstaande Odoi in één tijd raak.



OH Leuven schoot plots wakker en Lammens moest zowel Verlinden als Zeefuik van de gelijkmaker houden, maar de derde keer was de goede keer voor de bezoekers. Met een knappe kopbal op een hoekschop bracht Pletinckx de Leuvenaren toch weer langszij.



Voor heel even dan toch, want Antwerp zette amper twee minuten later weer orde op zaken. Praet vond het hoofd van Janssen en met een onhoudbare kopbal bracht hij the Great Old weer op voorsprong.



Chery, Kerk en Young. Alle drie kwamen ze nog dicht bij de verlossende 3-1, maar telkens stond Leysen pal. Zo bleef het spannend en diep in de extra tijd gaf Antwerp de winst dus alsnog uit handen.