LIVE: Janssen veegt gelijkmaker van Pletinckx razendsnel uit, Antwerp leidt weer tegen OH Leuven

Vanavond ontvangt Antwerp OH Leuven in zijn geliefde Bosuilstadion. Met een zege kan het op een gedeelde derde plaats komen naast Union. Dan moet het wel iets doen wat al niet meer lukte sinds begin oktober: twee speeldagen op rij winnen. OH Leuven is het mogelijke slachtoffer. Het team van Chris Coleman strijdt nog tegen een plaats in de play-downs. Volg alles live vanaf 20.45 uur met tekstupdates of op Radio 1.