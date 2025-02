LIVE: Raman zet KV Mechelen op voorsprong in evenwichtige match tegen Union

Union verloor dan wel zijn laatste 2 duels in Europa, in de Jupiler Pro League is het sinds 2 november ongeslagen. Meer nog: het won zijn laatste 6 competitieduels. Zo staat Union er weer helemaal na een aarzelende start. Met KV Mechelen is het omgekeerd gesteld: de laatste zege dateert van 24 november, vorige week speelde het dramatisch gelijk in Gent. Volg Union-KVM hier vanaf 16u.