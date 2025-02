2 straffe reeksen afgebroken: KV Mechelen kan weer winnen, uitgerekend bij "onklopbaar" Union

Rollen omgedraaid

Begin november ving KV Mechelen de heenmatch aan als vierde in de stand, terwijl Union pas tiende stond.



Die wedstrijd was het begin van een ongeslagen reeks voor de Unionisten, die ondertussen al dertien matchen telt. In die tijd boekten de mannen van Pocognoli 31 op 39 en stoomden ze door naar plaats drie.



Hasi en Malinwa konden in diezelfde periode nog amper één keer winnen. Door een bijzonder povere 8 op 39 gleed de ploeg af naar de dertiende plek. En dan zit je virtueel in Play-off 3...